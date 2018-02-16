Радиатор или теплый водяной пол

В Северной Европе водяные теплые полы давно стали альтернативой традиционным радиаторам. Разбираем особенности этой системы.

Водяные теплые полы – одна из популярных «зелёных» технологий, которая повышает комфорт жителей и снижает коммунальные платежи. Петербургские застройщики уже начали отказываться от радиаторов. Первый пример – ЖК «Образцовые кварталы», строящийся рядом с Пушкином.

Основное преимущество водяного пола – более эффективное распределение тепла в квартире. Как это работает? В квартире с радиатором нагретый воздух поднимается к потолку вдоль стены, у которой расположен радиатор. Далее, постепенно охлаждаясь, воздух движется к противоположной стене, а затем – опускается и движется снова к батарее вдоль пола. В итоге, тепло отдается в основном потолку и верхней части стен, а по полу гуляют сквозняки.

В квартирах с водяным теплым полом нагретый воздух поднимается вверх по всей площади комнаты и, охлаждаясь, опускается обратно вдоль стен. За счет этого вдоль пола нет сквозняков,а люди чувствуют себя комфортней – ногам немного теплее, чем голове.

Кроме того, достигается экономия. Площадь обогревателя – гораздо больше размера радиатора, равняется площади комнаты. Это позволяет значительно снизить температуру теплоносителя. К примеру, система напольного отопления Uponor снижает расход тепла, по сравнению с обычным радиатором, в среднем на 20%.

Теплый пол предполагает и приятные «бонусы». Для защиты системы от повреждений на полукладывают дополнительный слой стяжки и утеплителя. За счет этого в квартире улучшается шумоизоляция.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Вдобавок устраняются мелкие неудобства – иногда радиаторы мешают разместить мебель, придвинуть ее к подоконнику. С теплым полом пространство под окном освобождается.

Как правило, водяные теплые полы устанавливают либо застройщики для всего многоквартирного дома сразу, либо владельцы частных домов. Смонтировать такую систему в типовой многоэтажке с радиаторами практически невозможно.

Еще одна деталь – обладателям теплых полов приходится тщательнее выбирать покрытие пола. Лучше всего – приобретать ламинат, линолиум, плитку, созданные специально для теплых полов, – у многих производителей есть такие линейки.

Первые квартиры без радиаторов в «Образцовых кварталах» были сданы 1,5 года назад. По данным ТСН «ТСЖ Образцовый квартал», фактически жители экономят даже больше, чем заявлял изначально застройщик. На каждом доме «Образцовых кварталов» установлены автономные газовые крышные котельные, что приводит к минимальным теплопотерям. Кроме того, жители самостоятельно могут регулировать температуру пола.

Дома в жилых комплексахстроятся по кирпично-монолитной технологии с использованием энергосберегающих теплопакетов иостеклением лоджий и балконов. Эти технологии позволят сделать жизнь в жилых комплексах «Образцовый квартал», «Образцовый квартал 2» и «Образцовый квартал 3» приятной и комфортной.

В отделе продаж рядом с жилыми комплексами вам покажут каждую понравившуюся квартиру и расскажут об эксплуатации водяных тёплых полов.

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Жилой квартал "Образцовый квартал" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 2" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 3" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya