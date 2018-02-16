В лифте на Доблести Росгвардия прервала интимное продолжение барного знакомства

В Петербурге задержан клиент бара, запретными методами приударивший за подвыпившей посетительницей. Она не ожидала, что легкий флирт продолжится грубостями в лифте.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 16 февраля девушка сидела в баре на Юго-Западе Петербурга. Скучала. Компанию ей и рюмкам составил незнакомец. Казался любезным. Вызвался проводить. Шел четвертый час утра.

В лифте дома 7 на улице Доблести манеры уступили инстинкту. Поэтому, когда на пол кабины полетели элементы гардероба, девушка подняла шум. Докричалась до мучимых бессонницей соседей, а те позвонили в полицию. Заявку передали наряду вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники примчали на Доблести, вбежали в подъезд и остановили нештатный акт.

Двадцатилетнего неучтивца доставили в 74-й отдел полиции Красносельского УМВД. Девушке тоже двадцать. Она цела и, кажется, отходчива. В пресс-службе ГСУ СК Петербурга «Фонтанке» сообщили, что заявление по факту насилия не поступало. А это значит, что претензий по случившемуся в лифте ни у кого ни к кому не имеется.