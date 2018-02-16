«ВКонтакте» недоступен для пользователей

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. У некоторых пользователей днем 16 февраля вместо страницы соцсети отображается следующее сообщение: «К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже».

По предварительной информации, соцсеть некоторое время не работала по всему миру. Спустя примерно 20 минут доступ к "ВКонтакте" начал возвращаться, однако большинство разделов сайта (кроме "сообщений") по-прежнему не работают. Вместо них отображается сообщение: "К сожалению, раздел временно недоступен. Мы уже работаем над устранением неисправностей. Пожалуйста, попробуйте зайти позже". Оно сопровождается картинкой, из которой можно сделать вывод, что соцсеть "заболела".

Специалист по кибербезопасности Александр Литреев сообщил в своем телеграм-канале, что у него "появилась информация о проблемах с питанием в SDN-датацентре компании Xelent, находящимся в Парголово. Сайт компании-владельца ДЦ (xelent.ru) также недоступен".

Директор петербургского филиала дата-центра Xelent Андрей Елисеев подтвердил «Фонтанке», что произошел сбой, уточнив, что причина — внешняя. «Работа будет восстановлена в ближайшее время», – заверил он. При этом в Xelent сообщили, что сервер «ВКонтакте» частично расположен у них. Однако руководитель компании заявил нашему изданию: «Сбой локальный. Затронул несколько рядов стоек, а у «ВКонтакте» оборудование расположено таким образом, что это на них не повлияло. Они уже восстановились». Однако у соцсети работает только раздел «Сообщения».

В пресс-службе Mail.ru (владелец «ВКонтакте») на момент звонка «Фонтанки» были вообще не в курсе сбоя в соцсети.