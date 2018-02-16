«Газпром» продлил спонсорство Лиги чемпионов до 2021 года

Комания «Газпром» продолжит сотрудничать с Лигой чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Как сообщает 16 февраля «Коммерсант» со ссылкой на ТАСС, стороны продлили спонсорский контракт до 2021 года. Соглашение также предусматривает спонсорские права на Суперкубок UEFA 2018, 2019 и 2020 годов. Стоимость сделки не раскрывается.

Впервые «Газпром» стал официальным спонсором Лиги чемпионов в 2012 году. С тех пор соглашение продлевается уже второй раз.