При сходе лавины в Индии погиб россиянин

Лавина сошла на горнолыжном курорте Гульмарг в Гималаях, один человек погиб. Об этом сообщает в Твиттере полиция штата Кашмир 16 февраля.

«Один российский лыжник попал под лавину в Гульмарге и погиб на месте. Еще четверых лыжников удалось спасти», — рассказали полицейские.

По информации руководителя департамента по туризму штата Кашмир Мехмуда Ахмада Шаха, лыжники проигнорировали экстренное предупреждение о возможном сходе лавины. Об этом чиновник заявил Associated Press.

Как пишет издание, в прошлом месяце из-за схода лавин в Кашмире погибло 11 человек.