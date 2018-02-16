«Бесквартирные романтики» рассказали, на каких условиях застройщик соглашался отдать документы на жилье

Дольщики петербургского жилого комплекса «Я – Романтик», которые с марта прошлого года не могут получить документы на свои полностью оплаченные квартиры, согласились раскрыть «Фонтанке» детали мирового соглашения, которое им якобы предлагал застройщик — компания Seven Suns Development.

Как рассказала нашему изданию 16 февраля представитель дольщиков Ирина Баханович, ее клиентам обещали следующее: акты приема-передачи они получат в следственном комитете Василеостровского района, который расследовал уголовное дело о мошенничестве, возбужденное после выхода первого материала «Фонтанки» (сейчас это дело передали в ГСУ СКР по Петербургу). Также им выплатят различные суммы неустоек. Однако взамен этого дольщикам якобы предлагают отказаться от всех требований по искам и подписать запрет на любые комментарии в СМИ.

Со стороны Seven Suns в соглашении, по словам дольщиков, должен был фигурировать работник коллекторской фирмы «Северо-Западное агентство по задолженностям» Э.В. Цой. Именно господин Цой сейчас выступает в судах как представитель застройщика, о чем свидетельствуют имеющиеся у нашего издания документы. Как рассказала Ирина Баханович, одной из дольщиц, Маргарите Наумовой, мировое соглашение предлагали подписать уже после того, как та выиграла у застройщика иск о понуждении к передаче квартиры, причем во второй инстанции. В распоряжении «Фонтанки» также имеется SMS-переписка Ирины Баханович и господина с фамилией Цой, а также аудиозаписи звонков некоего Эдуарда, который представлял застройщика, другому дольщику, Игорю Яхину. Из этих свидетельств следует, что звонивший, представлявшийся представителем застройщика, требовал прописать в соглашении, что дубликаты документов дольщикам передадут «взамен ранее выданных» актов приема-передачи. Что автоматически обнуляло бы все претензии истцов.

Сам Эдуард Цой с нашим корреспондентом по телефону разговаривать отказался и свое участие в делах Seven Suns не подтвердил. В компании же журналисту сообщили, что будут готовы прокомментировать ситуацию позднее – «по завершении процесса».

Напомним, лишь один из пяти дольщиков, о которых писала «Фонтанка» в начале сентября, получил акты и теперь живет в своем жилье со всеми документами о собственности. Это Николай Дородников, который заключил с застройщиком мировое соглашение, детали которого не раскрывает и в СМИ более не выступает. Остальные же — Игорь Яхин, супруги Константин и Юлия Ивасишины и Маргарита Наумова — отношений с застройщиком так и не уладили и документов не получили. Причем Наумова — единственная, кому удалось в двух судебных инстанциях выиграть иск о «понуждении к передаче квартиры». На днях ее представитель Ирина Баханович получила от судебных приставов постановление о возбуждении исполнительного производства, однако попытки отдать его застройщику в офисе на улице Льва Толстого успехом не увенчались, и бумагу отправили по почте. Остальные, супруги Ивасишины и Игорь Яхин, выиграли в суде лишь неустойки, и те частично, а вот иски о понуждении к передаче квартир проиграли в двух инстанциях. По апелляции Ивасишина горсуд отказал 15 февраля, хотя сдаваться тот не собирается и нацеливается уже на Верховный суд.

Именно после этого решения горсуда дольщики и рассказали журналистам, что застройщик предлагал всем оставшимся закончить дело миром, и объяснили, на каких условиях он соглашается это сделать. Фактически сейчас Ивасишины и Яхин в свои квартиры вселились, хотя собственность без документов оформить не могут; Наумова же ждет, чем закончится исполнительное производство.

В ГСУ СКР по Петербургу, тем временем, продлили до 13 марта срок расследования уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере. В рамках этого дела в офисе Seven Suns проходили обыски, а затем на счетах компании арестовали 200 млн рублей.