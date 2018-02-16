В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос».
Одно из старейших и популярных соревнований в мире будет проводиться в столице России уже в 16-й раз и традиционно соберет сильный состав участников. В рамках «Аэрофлот Опен» проходят три турнира (А, В и С), которые формируются в соответствии с рейтингом их участников. Шахматисты всех секций сыграют по швейцарской системе в 9 туров. Самый большой интерес вызывает группа «А», где принимают участие игроки с рейтингом 2550 и выше.
В этом году стартовый список турнира «А» возглавляют такие известные шахматисты, как победитель «Аэрофлот Опена 2017» Владимир Федосеев, победитель турнира Tata Steel Challengers 2018 Сантош Видит, чемпион России 2012 года Дмитрий Андрейкин, экс-чемпион Европы по блицу Рауф Мамедов, действующий чемпион Европы Максим Матлаков, победитель Высшей лиги чемпионата России 2015 года Владислав Артемьев, экс-чемпион Европы Эрнесто Инаркиев, экс-чемпион Европы, победитель «Аэрофлот Опена 2016» Евгений Наер и многие другие звезды шахмат.
Всего в турнире «А» сыграют более 90 шахматистов из 23 стран. Победитель главного соревнования получает путевку на супертурнир в Дортмунд (12-23 июля 2018 года).
На турнире установлены специальные призы за лучшие результаты среди ветеранов, женщин и юниоров, причем каждый участник может получить только один (наивысший) приз.
«Аэрофлот на протяжении многих лет оказывает всестороннюю поддержку в продвижении спортивных мероприятий и популяризации различных видов спорта. Проводимый при нашей поддержке фестиваль «Аэрофлот Опен» имеет репутацию мероприятия глобального уровня, открытого и популярного в мире шахмат. В нем принимают участие как профессиональные гроссмейстеры, так и участники-любители, для которых событие может стать началом великого спортивного пути»,- отметил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.
Организаторами престижных состязаний совместно с Аэрофлотом являются Российская шахматная федерация и Ассоциация шахматных федераций. «Аэрофлот Опен» считается представительным открытым шахматным турниром в мире. В 2004 году он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса по количеству принявших в нем участие гроссмейстеров. За прошедшие годы в турнире принимали участие пять чемпионов мира и более десяти претендентов на это звание.
Официальный сайт Российской шахматной федерации: www.ruchess.ru