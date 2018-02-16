В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»

Всего в турнире «А» сыграют более 90 шахматистов из 23 стран. Победитель главного соревнования получает путевку на супертурнир в Дортмунд (12-23 июля 2018 года).

На турнире установлены специальные призы за лучшие результаты среди ветеранов, женщин и юниоров, причем каждый участник может получить только один (наивысший) приз.

«Аэрофлот на протяжении многих лет оказывает всестороннюю поддержку в продвижении спортивных мероприятий и популяризации различных видов спорта. Проводимый при нашей поддержке фестиваль «Аэрофлот Опен» имеет репутацию мероприятия глобального уровня, открытого и популярного в мире шахмат. В нем принимают участие как профессиональные гроссмейстеры, так и участники-любители, для которых событие может стать началом великого спортивного пути»,- отметил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.