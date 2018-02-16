Конькобежка Наталья Воронина принесла России восьмую медаль Олимпиады

Восьмую по счету медаль завоевала сборная России на Олимпиаде в Пхенчхане. 16 февраля конькобежка Наталья Воронина выиграла бронзу на дистанции 5000 метров.

Чемпионом стала голландка Эсме Виссер, серебряным призёром – Мартина Сабликова из Чехии.

На текущий момент с восемью медалями (0 золотых, 2 серебряные, 6 бронзовых) Россия занимает 15-е место в общем зачете. Лидируют Германия (9-4-2), Норвегия (6-8-5) и Голландия (6-5-2).

Олимпиада проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн.