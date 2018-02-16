Обанкротившегося «мясного короля» Верюжского ищут за долги

Экс-владельца компании «Рубеж», некогда крупнейшего дистрибьютора мясной продукции, Василия Верюжского, ищут за долги. По данным «Фонтанки», финансовый управляющий предпринимателя, признанного банкротом, не смог установить с ним контакт и 15 февраля обратился в УМВД по Фрунзенскому району с просьбой оказать содействие в его розыске.

Группа компаний «Рубеж» была основана в начале 2000-х годов и до 2008-го занимала около 10% российского рынка импорта мяса. Однако компания не смогла расплатиться с кредиторами и стала банкротом. Позднее несостоятельными признали самого Василия Верюжского и его партнера Сергея Туркина.

После того как в отношении Верюжского была назначена процедура реализации имущества, финансовый управляющий попытался выяснить, чем предприниматель сможет расплатиться с кредиторами. Однако оказалось, что тот по месту регистрации не проживает и корреспонденцию не получает.