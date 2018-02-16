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16.02.2018 15:22

Оздоев и Набиуллин отправились с «Зенитом» на сборы в Рим

Футбольный клуб «Зенит» отправился на заключительные сборы в Италию. Самолет с петербургской командой 16 февраля вылетел из Глазго, где накануне прошла игра с «Селтиком» (0:1), в Рим. Отметим, в столицу Италии также отправились новички Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин.

К продолжению сезона команда будет готовиться в следующем составе:

вратари – Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин;

защитники – Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Эмануэль Маммана, Эльмир Набиуллин;

полузащитники – Далер Кузяев, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони, Магомед Оздоев;

нападающие – Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.

«Зенит» будет тренироваться в Центре олимпийской подготовки имени Джулио Онести до 20 февраля. Ближайший матч клуб проведет 22 февраля против «Селтика» на стадионе «Санкт-Петербург».


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