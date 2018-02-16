ВТБ притянуло «Магнитом»

После серии пропущенных ударов от соперников по продовольственному рынку ретейлер «Магнит» меняет собственника. Его основатель Сергей Галицкий продает свою долю ВТБ и уходит заниматься футболом.

О продаже 29,1% «Магнита», крупнейшего по числу магазинов российского продуктового ретейлера, Сергей Галицкий заявил на инвестиционном форуме в Сочи 16 февраля. Покупатель, группа ВТБ, оценила сделку в 138 млрд рублей и сейчас ждет одобрения ФАС. По её условиям, Галицкий станет миноритарным акционером «Магнита» с пакетом в 3% акций и покинет пост генерального директора, предоставив инвесторам свободу действий.

Решение избавиться от акций «Магнита» его основатель обосновал необходимостью перемен. «Это было непростое решение. Я основал эту компанию. Но ничто не вечно», – цитирует Сергея Галицкого РБК. Также бизнесмен признался, что его взгляды на развитие компании не совпали с мнением инвесторов. «Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить», – пояснил он.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что теперь «Магнит» выйдет на качественно новый уровень развития. К слову, проданный Галицким пакет — крупнейший из сосредоточенных в руках одного акционера. 65,2% акций компании сейчас находится в свободном обращении. Ещё 2,54% напрямую контролирует Владимир Гордейчук — давний партнер Галицкого.

Необходимость перемен в «Магните» давно назрела, соглашаются аналитики. Пик успеха ретейлера пришелся на 2013 – 2015 годы, когда «Магнит» стал крупнейшей розничной компанией в России по количеству и объему продаж и вошел в тройку крупнейших частных бизнесов. Однако после этого ретейлер стал терять темпы роста и рыночные позиции.

Против «Магнита» в последние годы играл сам рынок, считает генеральный директор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. «Большинство магазинов компании сосредоточено в регионах, а они до сих пор не оправились от кризиса», – говорит эксперт. Однако и сама компания допустила ряд просчетов. В частности, вовремя не начала обновление сети. «Это была позиция Галицкого, что покупатель находится в магазине 6,5 минут, ему нужна хорошая цена, а не красота», – комментирует он. Между тем та же Х5 в последние годы инвестировала в реконструкцию магазинов и добилась в итоге прироста трафика. Также «Магнит» подвела слишком сильная диверсификация бизнеса — компания активно экспериментировала с розничными форматами, запустила собственное производство овощей, но в итоге основной бизнес просто остался вне фокуса внимания.

2017 год для «Магнита» оказался одним из самых сложных в истории. Ретейлер раз за разом отчитывался о продажах ниже прогноза и вынужден был корректировать планы по дальнейшему развитию сети. Компания все еще опережает X5 Retail Group по числу магазинов (16 тысяч против 12 тысяч), но значительно уступила своему ближайшему сопернику по динамике роста выручки и числу новых открытий. «Магнит» также впервые в своей истории показал падение чистой прибыли (на 35%) и впервые за семь лет не стал выплачивать дивиденды акционерам. Наконец, буквально накануне объявления сделки с ВТБ пришло известие о том, что X5 обогнала «Магнит» по уровню капитализации на Московской и Лондонской биржах. К слову, ценные бумаги «Магнита» за последний год подешевели в два раза.

Галицкий без «Магнита»

Продажа Сергеем Галицким доли в «Магните» вряд ли связана со снижением капитализации и ухудшением финансовых показателей, считает Наталья Колупаева, старший аналитик Райффайзенбанка по сектору потребительских товаров и ретейла.

«Я думаю, дело в смене приоритетов самого бизнесмена, в том, на что он хочет направлять свои силы и время. Он отдал компании 25 лет и, возможно, эмоционально устал», – комментирует она. Кроме того, изменилась сама специфика управления розничными компаниями. «Реальная покупательская способность населения растет очень слабо, в этих условиях успех в бизнесе зависит от множества рутинных операций. Возможно, Галицкого это не интересует», – считает Наталья Колупаева.

«Магнит» действительно не единственный проект Сергея Галицкого. В родном Краснодаре бизнесмен профинансировал создание огромного стадиона на 34 тысячи мест и современного ландшафтного парка, который мог бы посоревноваться с московским «Зарядьем». Он также является основателем футбольной команды «Краснодар». Предприниматель уже сообщил, что намерен заниматься развитием футбольного клуба, также у него появится больше времени на строительство, виноделие и рестораны. Ранее принадлежащая Галицкому компания «Пластиктрейд» зарегистрировала «дочку», которая будет заниматься ресторанным бизнесом и доставкой продуктов. Также сообщалось, что бизнесмен планирует винодельческий проект в Анапе и даже присматривался к виноградникам.

«Магнит» без Галицкого

В первый час открытия Московской биржи 16 февраля котировки акций «Магнита» снизились на 4,8%, до 4652 рублей за бумагу, по сравнению со стоимостью накануне. К 13.00 они сократились до 4610 рублей. Таким образом, капитализация ретейлера составила 471,9 млрд рублей, что на 22,4 млрд меньше, чем на закрытии торгов 15 февраля. Но как дальше будут вести себя ценные бумаги ретейлера, пока определить сложно, говорят банкиры.

По словам Натальи Колупаевой, смена акционеров поставила много вопросов о будущем компании, а инвесторы всегда воспринимают неопределенность как фактор риска, поэтому часть из них решили продать бумаги. Дальнейшая динамика котировок будет зависеть от того, как будут вести себя акционеры. «Будет ли сохранена управляющая команда, какой будет новая стратегия, будет ли она предполагать более агрессивную политику слияний и поглощений и так далее», – комментирует Наталья Колупаева.

По мнению Ивана Федякова, приход ВТБ сможет дать толчок к обновлению «Магнита». «О том, что это будет скорее в плюс, говорит опыт «Ленты». После прихода ВТБ в состав акционеров она сильно ускорила развитие», – комментирует он. Так что остальным игрокам рынка следует приготовиться к усилению конкуренции. Для самого «Магнита» было бы логично сосредоточиться на основном бизнесе, и если не свернуть, то приостановить развитие побочных проектов, считает Иван Федяков. Впрочем, пока тренд на диверсификацию продолжается — на том же инвестфоруме в Сочи ретейлер подписал соглашение с ВТБ и «Почтой России» о сотрудничестве в области интернет-торговли.

Для ВТБ покупка «Магнита» не первый опыт владения розничным бизнесом. Ранее кредитная организация вместе с инвестфондом TPG стала совладельцем ретейлера «Лента». Сейчас ВТБ принадлежит до 7% компании. Комментируя покупку 29,1% «Магнита», первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьев сообщил, что банк видит «огромный потенциал» у этой компании. При этом ВТБ заниматься розничным или логистическим бизнесом не намерен, а скорее хочет заработать на перепродаже. "Мы не будем вечно оставаться в активе и выйдем из него", — сказал глава ВТБ Андрей Костин РБК.

Галина Бояркова,

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»