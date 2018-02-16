Петербургу обещают снежные и скользкие выходные

Снегопад, легкий минус и уже привычная гололедица ждут петербуржцев в предпоследние выходные февраля. ГУ МЧС просит водителей быть внимательнее и напоминает пешеходам об осторожности.

Как сообщили в ведомстве со ссылкой на Гидрометцентр, 17 и 18 февраля в городе на Неве снег будет идти практически постоянно, небольшой – только местами. Ночные -5…-7 уже днем в субботу поднимутся до -3…-1. Воскресная ночь будет чуть более теплой, а днём сохранится всё тот же слабый минус.

Сильного ветра в Петербурге не будет, как и перепадов давления. При этом постоянной зимней опасностью остаются скользкие дороги.