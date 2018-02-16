Банк России решил ударить по валютным табло

Центробанк предлагает запретить размещение курса валют на уличных информационных табло. Соответствующая инициатива опубликована на сайте регулятора 16 февраля.

В проекте документа указано, что банки будут не вправе размещать информацию о курсах валют на щитах, стендах, перетяжках, электронных табло, которые находятся за пределами отделений.

ЦБ также планирует предоставить право банкам устанавливать курсы валют к рублю «в автоматизированном режиме без издания отдельных приказов или распоряжений». В этом случае кассовый работник при обмене денег должен будет сообщить клиенту об установленном курсе и получить устное согласие на проведение операции.

Планируемый срок вступления в силу указа — через 10 дней после дня официального опубликования. Замечания и предложения по документу принимаются до 1 марта.