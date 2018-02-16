СМИ: Сын генпрокурора России займется переработкой грибов

Власти Подмосковья выдали предпринимателю Игорю Чайке разрешение на строительство завода по переработке грибов и овощей в Зарайском районе Московской области.

Об этом 16 февраля RNS сообщил министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев. Сейчас Чайка уже строит в том же районе Подмосковья завод по производству шампиньонов, перерабатывающее предприятие станет второй очередью проекта.

Сам Чайка еще в апреле 2017-го рассказывал, что первая очередь проекта будет запущена в феврале 2018-го: «На данный момент у нас на земельном участке завершены все геодезические, геологические и кадастровые работы, проектирование, внесен аванс за поставку оборудования от голландской компании. Кроме того, фактически оформлен договор аренды с правительством Московской области на эти земельные участки», – цитируют его слова «Ведомости». Сын генпрокурора уточнял, что власти Подмосковья компенсируют его компании около 20% капитальных затрат. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 2,3 млрд рублей.