В ДТП под Гатчиной один человек погиб, один тяжело ранен

Смертельное ДТП произошло около полудня 16 февраля на дороге Стрельна – Кипень – Гатчина в Гатчинском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, в результате столкновения транспортных средств один человек скончался на месте. Ещё один получил тяжёлые травмы.

Напомним, еще одна смертельная авария произошла в Ленобласти на трассе «Скандинавия» около полуночи. В ней погибли двое.

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