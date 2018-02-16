В ДТП под Гатчиной один человек погиб, один тяжело ранен
Смертельное ДТП произошло около полудня 16 февраля на дороге Стрельна – Кипень – Гатчина в Гатчинском районе Ленинградской области.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, в результате столкновения транспортных средств один человек скончался на месте. Ещё один получил тяжёлые травмы.
Напомним, еще одна смертельная авария произошла в Ленобласти на трассе «Скандинавия» около полуночи. В ней погибли двое.
Подробности читайте на «Водителе Петербурга».