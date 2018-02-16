Комментатор из Австралии назвала всех китайских спортсменов на Олимпиаде одинаковыми

Австралийскую спортсменку Джеки Купер, работающую на Олимпиаде комментатором соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина, обвинили в расизме. Как пишет 16 февраля Business Insider, в одном из своих репортажей девушка заявила, что ей сложно различать китайских спортсменов, так как они все одинаковые.

Фраза Купер вызвала волну критики. Одни зрители обвинили ее в расизме, другие – заступились за комментатора. По мнению защитников, фразу вырвали из контекста, так как она говорила о прыжках, а не о внешности спортсменов.

«Джеки Купер, я люблю тебя. Но говорить, что все китайские лыжники «выглядят одинаково», — это своего рода расизм», – написала австралийская писательница Лен Уэбстер в твиттере.

Позже ведущая еще раз подчеркнула, что говорила вовсе не о внешности спортсменов, а обсуждала их стиль катания и технику.