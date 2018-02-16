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16.02.2018 14:04

Мужчина умер за рулем на Дальневосточном

Водителю иномарки стало плохо во время движения в Невском районе Петербурга. Аварии удалось избежать, но на дороге собирается пробка. 

Как сообщили в соцсетях очевидцы, 16 февраля около часа дня на Дальневосточном проспекте в районе пересечения с Гранитной улицей увидели полицейский автомобиль и накрытое простынёй тело. При этом у остановившегося под железнодорожным мостом светлого автомобиля проезжающие мимо разглядели разбитое стекло со стороны водителя. Говорят, рядом с местом слышали звуки выстрелов. 

В СК и МВД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что стрельбы на Дальневосточном проспекте не было. Водителю иномарки стало плохо за рулем автомобиля, мужчина скоропостижно скончался. Его возраст и личность уточняются. В отделе пропаганды УГИБДД добавили, что никаких аварий в районе не зафиксировано. Однако согласно сервису "Яндекс.Пробки", движение рядом с Гранитной улицей затруднено: около километра автомобили двигаются со скоростью 5-7 км в час.

 

 


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