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16.02.2018 13:57

КИО прикрылся Минкультом от претензий по Сампсониевскому собору

Комитет имущественных отношений (КИО) Смольного ответил на претензии Федеральной антимонопольной службы по передаче Сампсониевского собора РПЦ. В КИО заявили, что договоры были утверждены Минкультом и заключались не Смольным, а государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор».

Свою позицию в КИО изложили16 февраля. Как говорится в сообщении, договор безвозмездного пользования собором был заключен Санкт-Петербургской епархией РПЦ на основании распоряжения комитета от 26 августа 2016 года. В ноябре 2017 года КИО разрешил епархии передать собор приходу.

Что касается музейных предметов, то их передача не входит в компетенцию Смольного. Договоры с приходом заключал музей «Исаакиевский собор», филиалом которого являлся Сампсониевский. 23 декабря 2016 года их утвердило приказом Министерство культуры. При этом комитет отмечает, что закон не обязывает передавать недвижимое имущество религиозного назначения пользователю музейных предметов, с которым заключен договор на их сохранность.

Напомним, ранее комиссия УФАС сочла , что передача Сампсониевского собора РПЦ проводилась с нарушением закона. По мнению службы, распоряжение о передаче храма, по закону, должно было вступить в силу после заключения именно епархией договора о передаче музейных ценностей. По данным антимонопольщиков, вместо этого соглашение было подписано между музеем «Исаакиевский собор» и приходом Сампсониевского собора.

Окончательное решение по делу в УФАС вынесут 12 марта.

Справка:

В феврале 2017 года Сампсониевский собор был передан РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Вместе с самим зданием собора РПЦ перешли колокольня, часовня и Юбилейный домик. Собор вместе со всеми сопутствующими строениями является объектом культурного наследия федерального значения.

Ранее депутат Максим Резник жаловался в Росреестр по факту передачи собора разным юридическим лицам. Ведомство заморозило договор о передаче храма, однако в октябре прошлого года в реестре все-таки появился новый собственник объекта.


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