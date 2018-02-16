Комстрой в 2017-м освоил лишь половину Адресной инвестиционной программы

Только 51,5% от средств, выделенных по Адресной инвестиционной программе (АИП), удалось в 2017 году освоить комитету по строительству. Об этом 16 января рассказал на коллегии ведомства с участием Госстройнадзора и.о. главы комитета Евгений Барановский.

На реализацию АИП было выделено 21,5 млрд рублей, освоили же лишь 11 млрд. Всего же ведомство получило в 2017-м 25,3 млрд, из них освоило только 57% — 14,6 млрд рублей.

За год комитет ввел 12 объектов АИП: один детсад, одну школу, шесть объектов спорта и четыре объекта здравоохранения. В 2018-м запланировано завершить строительство и ввести в эксплуатацию 51 объект АИП, а, кроме того, достроить «с участием частных инвесторов», как говорится в пресс-релизе комстроя (то есть за счет застройщиков), еще 25 объектов социальной инфраструктуры.

Также и.о. главы комитета отчитался об успехах в борьбе с проблемами обманутых дольщиков и долгостроев. В 2017 году были введены в эксплуатацию 33 проблемных жилых дома на 10 602 квартиры, общей жилой площадью 540 835 кв. м. На сегодняшний день на контроле комитета осталось 39 жилых домов общей площадью 570 456 кв. м на 12 568 квартир. В этому году планируется достроить еще 30 проблемных жилых домов, а в 2019-м удастся «полностью закрыть проблему обманутых дольщиков», уверены в комитете по строительству Петербурга.