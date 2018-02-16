Комстрой в 2017-м освоил лишь половину Адресной инвестиционной программы
Только 51,5% от средств, выделенных по Адресной инвестиционной программе (АИП), удалось в 2017 году освоить комитету по строительству. Об этом 16 января рассказал на коллегии ведомства с участием Госстройнадзора и.о. главы комитета Евгений Барановский.
На реализацию АИП было выделено 21,5 млрд рублей, освоили же лишь 11 млрд. Всего же ведомство получило в 2017-м 25,3 млрд, из них освоило только 57% — 14,6 млрд рублей.
За год комитет ввел 12 объектов АИП: один детсад, одну школу, шесть объектов спорта и четыре объекта здравоохранения. В 2018-м запланировано завершить строительство и ввести в эксплуатацию 51 объект АИП, а, кроме того, достроить «с участием частных инвесторов», как говорится в пресс-релизе комстроя (то есть за счет застройщиков), еще 25 объектов социальной инфраструктуры.
Также и.о. главы комитета отчитался об успехах в борьбе с проблемами обманутых дольщиков и долгостроев. В 2017 году были введены в эксплуатацию 33 проблемных жилых дома на 10 602 квартиры, общей жилой площадью 540 835 кв. м. На сегодняшний день на контроле комитета осталось 39 жилых домов общей площадью 570 456 кв. м на 12 568 квартир. В этому году планируется достроить еще 30 проблемных жилых домов, а в 2019-м удастся «полностью закрыть проблему обманутых дольщиков», уверены в комитете по строительству Петербурга.
Справка:
Напомним, в последние годы комстрой меняет начальников, пожалуй, быстрее, чем любой другой комитет. За последние три года ведомство сменило трех руководителей, но так и не стало значимым для отрасли и не получило никаких серьезных управленческих функций, говорили строители на съезде в декабре прошлого года. А самому Барановскому так и не удалось после ухода прежнего председателя, Сергея Морозова, сесть в начальственное кресло. Вместо этого он вынужден разбираться с проблемами прежнего руководителя, уже покинувшего Петербург ради другой должности в городе с более приятным климатом. Последний раз Барановского распекали 30 января, когда губернатор Полтавченко на заседании правительства отчитал чиновников, которые не освоили бюджетные средства. Попытки объяснить, что ведомству пришлось разорвать примерно два десятка контрактов в связи с тем, что подрядчики не отвечали нужным требованиям, успеха не имели. «Вы говорите, что подрядчики плохие, но ведь это ваша задача — выбирать нормальных подрядчиков. Вы прекрасно знаете всех участников рынка. Если есть желание делать «тяп-ляп», идите в другое место работать», – заявил в ответ губернатор. И поручил провести в комстрое кадровую проверку.