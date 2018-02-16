«Победа» начинает выполнять международные рейсы из Пулково

17 февраля авиакомпания «Победа» начинает летать по своему первому международному направлению из аэропорта «Пулково» – в Кельн. 18 февраля начнутся полеты по еще одному международному маршруту – в Пизу.

Кельн не только стал новым направлением для петербургского аэропорта «Пулково», но оказался востребованным у пассажиров.

Новые направления из «Пулково» – часть стратегии компании, в которой Петербург считают важным:

Гюмри – с 18 апреля два рейса в неделю;

Жирона – со 2 июня два рейса в неделю;

Тбилиси – с 28 марта 2 раза в неделю;

Новые направления внутри России:

Набережные Челны (Бегишево) – с 27 марта до трех рейсов в неделю;

Калининград – с 18 апреля ежедневно.

За 2017 года «Победа» перевезла около 4,6 млн пассажиров, в том числе было продано не менее 350 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.