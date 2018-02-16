«Победа» начинает выполнять международные рейсы из Пулково
17 февраля авиакомпания «Победа» начинает летать по своему первому международному направлению из аэропорта «Пулково» – в Кельн. 18 февраля начнутся полеты по еще одному международному маршруту – в Пизу.
Кельн не только стал новым направлением для петербургского аэропорта «Пулково», но оказался востребованным у пассажиров.
Новые направления из «Пулково» – часть стратегии компании, в которой Петербург считают важным:
- Гюмри – с 18 апреля два рейса в неделю;
- Жирона – со 2 июня два рейса в неделю;
- Тбилиси – с 28 марта 2 раза в неделю;
Новые направления внутри России:
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Набережные Челны (Бегишево) – с 27 марта до трех рейсов в неделю;
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Калининград – с 18 апреля ежедневно.
За 2017 года «Победа» перевезла около 4,6 млн пассажиров, в том числе было продано не менее 350 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.