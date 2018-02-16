Верховный суд не дал Собчак снять Путина с выборов
Иск Ксении Собчак с требованием признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства отклонён. Соответствующее решение вынесено Верховным судом 16 февраля.
В ходе судебного заседания представитель Генеральной прокуратуры заявил об отсутствии нарушений в регистрации Путина. Надзорное ведомство попросило суд отклонить иск.
По мнению Собчак, действующий президент «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата», поскольку «уже неоднократно занимал должность президента РФ». Кроме того, в своем заявлении Собчак подчеркнула, что с 2008 по 2012 год Владимир Путин лишь «формально занимал должность председателя правительства», по сути являясь главой государства.
Справка:
Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. Если ничего не изменится, избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).