Верховный суд не дал Собчак снять Путина с выборов

Иск Ксении Собчак с требованием признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства отклонён. Соответствующее решение вынесено Верховным судом 16 февраля.

В ходе судебного заседания представитель Генеральной прокуратуры заявил об отсутствии нарушений в регистрации Путина. Надзорное ведомство попросило суд отклонить иск.

По мнению Собчак, действующий президент «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата», поскольку «уже неоднократно занимал должность президента РФ». Кроме того, в своем заявлении Собчак подчеркнула, что с 2008 по 2012 год Владимир Путин лишь «формально занимал должность председателя правительства», по сути являясь главой государства.