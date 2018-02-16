Акции «Магнита» подешевели на 5% после объявления о продаже трети компании ВТБ

Акции ретейлера «Магнит» подешевели на 5% после объявления о выкупе ВТБ пакета в 29,1% у основателя компании Сергея Галицкого.

Как следует из данных на сайте Московской биржи, котировки акций «Магнита» после открытия торгов 16 февраля снизились до 4652 рублей за бумагу, что на 4,8% меньше по сравнению со стоимостью накануне. К 13.00 их цена упала до 4610 руб. Таким образом, капитализация ретейлера составила 471,9 млрд руб., что на 22,4 млрд рублей меньше, чем на закрытии торгов 15 февраля.

Напомним, 16 февраля стало известно, что ВТБ подписал соглашение о покупке 29,1% акций «Магнита» у основателя и совладельца ретейлера Сергея Галицкого за 138 млрд руб. Глава ВТБ допустил, что сообщения о покупке могут негативно сказаться на стоимости акций банка, но «ненадолго». ВТБ оценил одну акцию «Магнита» почти в 4661 рубль.

С февраля 2016 года бумаги «Магнита» подешевели почти на 52%, за год капитализация ретейлера снизилась на 453,3 млрд рублей.