У Кремля не появилось новой информации о погибших в Сирии россиянах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает новой информацией о россиянах, которые могли пострадать или погибнуть после авиаудара США в Сирии.

Об этом 16 февраля пишут «Ведомости». «Нам нечего добавить к тому, что мы уже говорили», – цитирует издание слова Пескова. Так пресс-секретарь Путина отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о поступающих в российские больницы раненых участниках военных действий в Сирии. Отметим, утром агентство Reuters написало, что около 100 человек из «ЧВК Вагнера» могли быть убиты 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, еще около 200 якобы получили ранения и лечатся в российских госпиталях.

15 февраля МИД России официально признал, что в Сирии могли погибнуть пятеро россиян, которые «не являются военнослужащими». Другие сообщения о пострадавших в Дейр-эз-Зоре гражданах России в МИДе назвали «классической дезинформацией».