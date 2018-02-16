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16.02.2018 13:09

У Кремля не появилось новой информации о погибших в Сирии россиянах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает новой информацией о россиянах, которые могли пострадать или погибнуть после авиаудара США в Сирии.

Об этом 16 февраля пишут «Ведомости». «Нам нечего добавить к тому, что мы уже говорили», – цитирует издание слова Пескова. Так пресс-секретарь Путина отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о поступающих в российские больницы раненых участниках военных действий в Сирии. Отметим, утром агентство Reuters написало, что около 100 человек из «ЧВК Вагнера» могли быть убиты 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, еще около 200 якобы получили ранения и лечатся в российских госпиталях.

15 февраля МИД России официально признал, что в Сирии могли погибнуть пятеро россиян, которые «не являются военнослужащими». Другие сообщения о пострадавших в  Дейр-эз-Зоре гражданах России в МИДе назвали «классической дезинформацией».

Справка:

Напомним, в ряде СМИ, а также английской версии Википедии ранее появились сведения о том, что авиация США 7 февраля якобы нанесла авиаудар по россиянам, которые воевали на стороне проправительственных сил в Сирии в составе «ЧВК Вагнера». Назывались цифры от 20 до 200 погибших. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 13 февраля заявил, что в Кремле не располагают данными об этом инциденте, и порекомендовал обратиться в Минобороны. В военном ведомстве рассказали о 25 раненых сирийцах, российских граждан там не упоминали.


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