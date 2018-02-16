Российские хоккеисты разгромили Словению на Олимпиаде

Первую победу одержала сборная России по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане 16 февраля. Российская команда во втором матче группового этапа разгромила Словению со счетом 8:2 (2:0, 4:1, 2:1).

Шайбу у России забросили Илья Ковальчук (18 минута, 37), Сергей Мозякин (18), Александр Барабанов (26), Илья Каблуков (28), Кирилл Капризов (30, 41, 47). Отметим также четыре результативные передачи Никиты Гусева. У словенцев отличились Ян Муршак (33) и Жига Панце (58).

Следующий матч сборная России проведет уже завтра, 17 февраля. Соперником станет сборная США. Начало в 15.10 по московскому времени.

Напомним, в первой игре на олимпийском хоккейном турнире национальная команда России проиграла Словакии со счетом 2:3.