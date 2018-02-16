На коротком Красносельском шоссе – 5 ДТП, службы «мечутся от одного к другому»

Несколько аварий практически парализовали Красносельское шоссе на участке между КАД и Красным Селом 16 февраля.

Очевидцы насчитали целых пять аварий. «Пять аварий, одно лобовое. Службы мечутся от ДТП к ДТП», – рассказывали очевидцы. На место прибыли как минимум две кареты скорой помощи.

Самый серьёзный инцидент произошел в Горелово. Сначала столкнулись две легковушки и автобус, а через несколько минут к ним добавилось ещё трое участников второй аварии.

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