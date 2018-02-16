Петербургские депутаты хотят ужесточить миграционное законодательство

В парламенте Петербурга предложили изменить правила регистрационного учета мигрантов в России. Федеральные инициативы 16 февраля одобрили в комитете по законодательству.

Одна из них предусматривает обязанность иностранца вставать на миграционный учет только по адресу жилого помещения. Исключением предлагается прописать случаи, когда мигрант регистрируется в гостинице или в пансионате. Иностранцу в регистрации откажут, если площадь жилья будет меньше нормативной.

Второе предложение касается фиктивной регистрации в нежилых помещениях. За это предлагается ввести уголовную ответственность. Сейчас она предусмотрена только для случаев, если мигранта фиктивно зарегистрировали в жилом помещении. Для подобных преступлений в парламенте предложили повысить срок лишения свободы – от трех до пяти лет.

Ещё одна инициатива касается иностранцев, которые прибыли в Россию для обучения или работы. На учебные заведения и работодателей возложат обязанность контролировать пребывание иностранных граждан, с которыми они заключили договоры. Порядок подачи сведений об иностранных студентах и трудовых мигрантах установит Министерство внутренних дел.

Автор одобренных комитетом по законодательству предложений Денис Четырбок уверен, что изменения позволят урегулировать ситуацию с незаконной регистрацией иностранцев. Парламентарий подчеркнул, что уполномоченные органы должны получать от мигрантов исключительно достоверные сведения, а не купленные фальшивые регистрации.

В случае принятия предложений в ЗакСе, их отправят в Государственную думу.