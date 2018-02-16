Книга Рыбки выходит в бестселлеры после расследования Навального

Тираж книги Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) «Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха» полностью распродан благодаря расследованию Алексея Навального.

Как пишет 16 февраля РБК, в издательстве «Эксмо» уточнили, что спрос на книгу увеличился после 8 февраля. «Динамика продаж книги автора Насти Рыбки изменилась. До 8 февраля (в этот день политик Алексей Навальный опубликовал на своем канале YouTube видео, в котором утверждал, что вице-премьер Сергей Приходько отдыхал на яхте бизнесмена Олега Дерипаски) книга продавалась очень медленно, сейчас тираж закончился. Суммарно за неделю продали около 1,5 тыс. экземпляров» – цитирует издание сообщение пресс-службы «Эксмо». Отметим, книга Рыбки вышла тиражом в 3 тыс. экземпляров, на сайте издательства она стоит 249 рублей.

Электронные продажи книги выросли в 100 раз, сообщили в «Эксмо», но сколько именно приобрели экземпляров, не уточнили.