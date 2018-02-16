Минэнерго отправляет майнеров на Кольский полуостров

Заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко предложил майнерам криптовалюты строить свои фермы на Кольском полуострове.

Как пишет 16 февраля «Коммерсантъ», Кравченко сделал свое заявление в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. Он уточнил, что в арктической зоне есть переизбыток генерации электроэнергии. Чиновник подчеркнул, что в Минэнерго положительно относятся, например, к сибирским майнерам. Которые, к тому же, могут воспользоваться сниженным тарифом на электроэнергию.

«Мы относимся к этому нормально. Майнеры идут туда, где электроэнергия дешевая. В моем понимании, если система выдерживает, почему бы и нет», – цитирует издание слова замглавы Минэнерго.