Кубанский судья-матерщинник, который решил «командовать парадом», уволен
Полномочия судьи арбитражного суда Краснодарского края Алексея Шевченко, который «прославился» экспрессивным поведением во время одного из заседаний, досрочно прекращены.
О таком решении краевой квалификационной коллегии судей 16 февраля сообщает издание «Коммерсант».
Проверка, которая привела к прекращению полномочий Шевченко в качестве краевого судьи, была начата после того, как в Сети появилась аудиозапись с заседания по иску ЗАО «Электротехническая компания» к ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (входит в структуру «Роснефти»). На этом заседании судья Шевченко в крайне экспрессивной манере и с использованием нецензурной лексики сообщил собравшимся о переносе рассмотрения дела на 20 марта.
После того, как аудио разошлось в Интернете и была начата служебная проверка, Шевченко, вероятно, желающий сохранить льготы и пенсию, решил уволиться из судейского корпуса по собственному желанию. Однако квалификационная коллегия приняла другое решение. Шевченко уволили по дискредитирующим основаниям без выходного пособия.
Справка:
Судя по скандальной аудиозаписи, сообщая о переносе заседания, Шевченко предложил представителю истца от «Электротехнической компании» «жаловаться президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину». «Щас, *, я все бросил и начал рассматривать. **** занимались, блин, два года или, не знаю, три, теперь вы приезжаете и типа хотите меня в какую-то позу для меня неприятную поставить, - говорит судья, а потом добавляет: - Поэтому, *, если ваши тупорогие кредиторы, *, ну не могут договориться, ну значит, *, командовать парадом буду я, как говорил Остап Ибрагимович Бендер».