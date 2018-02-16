Кубанский судья-матерщинник, который решил «командовать парадом», уволен

Полномочия судьи арбитражного суда Краснодарского края Алексея Шевченко, который «прославился» экспрессивным поведением во время одного из заседаний, досрочно прекращены.

О таком решении краевой квалификационной коллегии судей 16 февраля сообщает издание «Коммерсант».

Проверка, которая привела к прекращению полномочий Шевченко в качестве краевого судьи, была начата после того, как в Сети появилась аудиозапись с заседания по иску ЗАО «Электротехническая компания» к ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (входит в структуру «Роснефти»). На этом заседании судья Шевченко в крайне экспрессивной манере и с использованием нецензурной лексики сообщил собравшимся о переносе рассмотрения дела на 20 марта.

После того, как аудио разошлось в Интернете и была начата служебная проверка, Шевченко, вероятно, желающий сохранить льготы и пенсию, решил уволиться из судейского корпуса по собственному желанию. Однако квалификационная коллегия приняла другое решение. Шевченко уволили по дискредитирующим основаниям без выходного пособия.