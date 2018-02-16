Лесной отшельник получил 16 лет за расстрел петербургских милиционеров
В Петербурге оглашен приговор последнему участнику расстрела милиционеров, который произошел в 2010 году. Вячеслав Парушенков, прятавшийся в лесах, получил 16 лет за бандитизм и убийство.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 16 февраля Парушенков на основании вердикта присяжных признан виновным в серии преступлений, связанных с налетами на салоны игровых автоматов и посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в колонии строгого режима, гражданские иски удовлетворены на 3 млн рублей», – уточняет пресс-служба.
Парушенкова 25 декабря присяжные единодушно сочли причастным к бандитизму (статья 209 УК). Сомнения вызывала виновность подсудимого в посягательстве на жизнь милиционеров в августе 2010-го, не все присяжные посчитали доказательства убедительными (вина сочтена доказанной голосованием 8 к 4).
Парушенкова задержали в июне 2016-го через шесть лет поисков. Он прервал общение с семьей и родственниками, не пользовался мобильной связью, жил в лесу.
Справка:
Сотрудников отдела вневедомственной охраны Красногвардейского района расстреляли 4 августа 2010 года. Они проверяли автомобиль и увидели оружие в салоне. При досмотре багажника им выстрелили в головы. Один милиционер погиб, второй получил тяжелые ранения. В декабре 2014 года был вынесен первый приговор. Непосредственный исполнитель убийства Владислав Ворожцов получил 21,5 года. В августе 2015-го приговор вступил в силу, Ворожцова повезли в колонию. Его убили в пересыльной тюрьме.