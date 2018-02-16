«Группа ЛСР» запустила онлайн-продажи строительных материалов

Начал работу интернет-магазин строительных материалов ЛСР, произведенных на предприятиях компании. На сайте представлена продукция «ЛСР. Стеновые», «ЛСР. Базовые», «ЛСР. Бетон» и «ЛСР. Железобетон-СЗ», входящих в «Группу ЛСР».

Сейчас покупателям доступно около 300 наименований, продукции: несколько видов кирпича и клинкера, газобетон различных плотностей и сопутствующие товары, товарный бетон, песок, щебень, а также железобетонные изделия.

«Мы продолжаем укреплять наши позиции на розничном рынке строительных материалов, и запуск интернет-магазина – это продуманный шаг в рамках стратегии развития «Группы ЛСР», который мы анонсировали еще в прошлом году, – отмечает заместитель генерального директора по строительным материалам «Группы ЛСР» Василий Кострица. – Теперь все наши материалы можно приобрести, не выходя из дома. Нам важно, чтобы ассортимент нашей продукции был максимально доступным для клиента, а приобретение – максимально удобным и выгодным».

Оплату заказа на сайте клиент может произвести с помощью банковской карты популярных платежных систем МИР, VISA International или Mastercard Worldwide. Платеж осуществляется в личном кабинете после обработки заказа менеджером и подтверждения клиентом.

Доставка для физических лиц пока осуществляется в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, также есть возможность самовывоза товаров. В перспективе «Группа ЛСР» планирует доставлять приобретенную продукцию в Москву и Московскую область.

Ознакомиться с продукцией, представленной в интернет-магазине, можно в шоурумах и «Центрах строительных материалов ЛСР». К этому моменту в Санкт-Петербурге уже работает несколько такого рода розничных точек: на проспекте Народного Ополчения, 10, Октябрьской набережной, 40, проспекте Кима, 19 и улице Репищева, 10. Еще несколько магазинов планируются к открытию в Выборгском и Невском районах.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»