В Купчино установщик окон украл у хозяев деньги и спрятал в носок

Заначка в носке привела простого работягу во Фрунзенском районе Петербурга на скамью подсудимых.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы 16 февраля, в октябре 2017 года жители одной из квартир на улице Будапештской вызвали мастера по установке окон. Приглашённого сразу заинтересовала дамская сумочка, в которой обнаружилось три тысячи рублей. Сумму рабочий решил добавить к своему гонорару, но класть чужие деньги в собственный кошелёк постеснялся и засунул купюры к себе в носок.

Хозяйка квартиры заподозрила неладное и вызвала полицию. Стражи порядка при личном досмотре обнаружили заначку.

Дело о краже рассмотрит Фрунзенский суд.