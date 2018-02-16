В Турции упал военный самолет, погибли два человека

Военный самолет потерпел крушение в Турции, двое пилотов погибли.

Об этом 16 февраля сообщает CNN Turk. Издание уточняет, что самолет вылетел из командного пункта в Измире в 10:26, а в 11:00 появилась информация о крушении. Пилоты совершали учебно-тренировочный полет. На место происшествия направлен поисково-спасательный отряд, а также пожарные и машины скорой помощи.

Напомним, 17 января 2018-го военно-транспортный самолет ВВС Турции CASA CN-235 разбился в горном районе провинции Ыспарта на юго-западе Турции. Тогда погибли три человека.