Особые дети встретили весну верхом в «Солнечном Острове»

В Оздоровительном конном центре «Солнечный остров» уже в девятый раз прошла «Конная Масленица» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказали «Фонтанке» в центре, в этом году встречать весну собрались около 60 детей с различными нарушениями здоровья и развития, среди которых были ученики школы-интерната № 31 Невского района, школы-интерната №25 и школы №1 им. Грота, а также ребята из школы-интерната посёлка Юкки Ленинградской области.

Традиционно почётным гостем праздника стала заслуженная артистка России, депутат Законодательного собрания Анастасия Мельникова.

Вначале с шутками-прибаутками, песнями и танцами нарядные русские барыни и добры молодцы поделили всех ребят на команды. Участники преодолевали различные испытания, штурмовали веревочный городок, участвовали в захватывающих эстафетах и традиционных масленичных обрядах. И, конечно же, каждый ребенок побывал на конюшне и угостил лошадей морковкой и проехался верхом.

В конце праздника, как принято, было сожжено чучело Масленицы, что символизирует прощание с зимой и встречу весны.

Справка:

Некоммерческая благотворительная организация «Оздоровительный конный центр «Солнечный остров» с 1996 года проводит в Санкт-Петербурге занятия иппотерапией (адаптивной верховой ездой) с инвалидами, тренировки спортсменов по программам инвалидного конного спорта, детские конные лагеря, а также организует благотворительные праздники для социальных групп детей. Праздник «Конная Масленица» последние годы стал уже доброй традицией. Ежегодно он собирает все больше участников, а также благотворителей и волонтеров.

В 2017 году «Солнечный остров» получил грант президента РФ на развитие гражданского общества.