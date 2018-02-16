Главком ВМФ: Российский флот получил неоценимый опыт в Сирии

Более 400 боевых вылетов с поражением более 1250 целей произвела за время операции в Сирии авианосная группа ВМФ России в Средиземном море. Об этом в опубликованном 15 февраля на сайте газеты «Красная звезда» интервью рассказал главком ВМФ РФ Владимир Королев.

«Наш флот приобрел неоценимый практический опыт боевых действий против террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики, обрушив на голову запрещённого в России ИГИЛ 100 крылатых ракет», – сообщил главнокомандующий.

«Я бы сказал, что океанский статус ВМФ России уже нет необходимости подтверждать. Мы восстановили военно-морское присутствие в Мировом океане и готовы выполнять задачи в любом его районе. В разное время в морях и океанах присутствуют от 70 до 100 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения», – отметил главком ВМФ.

Также адмирал Королев отметил, что российский флот проявил себя не только у берегов Сирии. «Сегодня это флот, которому удалось эффективно действовать с целью снижения угрозы морского пиратства в районе Аденского залива и Африканского Рога и который продолжает регулярно присутствовать в этих районах для гарантированной безопасности мирного судоходства», – сообщил главком ВМФ.