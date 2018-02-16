Крымский суд приговорил «украинского диверсанта» к 6,5 годам колонии

Верховный суд Крыма вынес приговор одному из фигурантов дела «украинских диверсантов» Андрею Захтею.

Об этом 16 февраля пишет РБК со ссылкой на РИА Новости. Захтея приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима. «По совокупности преступления путем частичного сложения наказания окончательно назначить Захтею Андрею Романовичу в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с уплатой штрафа в размере 220 тыс. руб. с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — цитирует издание приговор.

В августе 2016-го ФСБ России сообщала о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки минобороны Украины. По данным спецслужб, в ночь на 8 августа 2016 года диверсанты пытались прорваться в Крым, прикрываясь «массированным обстрелом со стороны и сопредельного государства, и бронетехникой вооруженных сил Украины». После этих событий были задержаны сотрудник ГУР минобороны Украины, житель Запорожской области Евгений Панов и житель Крыма Андрей Захтей, а также еще несколько человек. Украинские власти отвергали все обвинения и называли дело «провокацией».