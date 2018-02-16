Пострадавшая от ножа на «Восстания» до сих пор в коме. Следствие ищет нападавшего

Мужчину, ударившего ножом девушку в центре Петербурга, объявили в федеральный розыск. 21-летнему Александру Махметовому, приехавшему в Северную столицу из Казахстана, заочно предъявлено обвинение.

Как сообщили в пресс-службе в ГСУ Следственного комитета по городу 16 февраля, решается вопрос о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пострадавшая до сих пор находится под присмотром врачей — в медикаментозной коме.

Напомним, 8 февраля пара поссорилась на улице возле станции метро «Площадь Восстания». В ходе конфликта молодой мужчина ударил спутницу ножом в шею. После, по словам очевидцев, злоумышленник побежал в сторону ТЦ «Галерея», кинулся на проезжую часть на красный свет, чуть не оказался под машиной, но все же успел скрыться.

Потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).