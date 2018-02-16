Пулково собирается принять 50 чартеров из Египта во время ЧМ-2018

Пулково может принять 50 чартеров из Египта во время чемпионата мира по футболу – 2018, сообщил 16 февраля коммерческий директор управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы» Евгений Ильин.

По его словам, арабская республика стала лидером по числу заявок на спецрейсы для доставки болельщиков. Запуска регулярного сообщения между Пулково и Каиром топ-менеджер не ожидает. «Их не было исторически», – уточнил он. Однако в Пулково надеются на возобновление чартерных программ на египетские курорты осенью 2018 года. До запрета полетов в Египет на это направление приходилось 10-15% всего международного трафика аэропорта.

В «Воздушных воротах Северной столицы» также рассказали, как изменится работа аэропорта на время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Так, на время мундиаля аэропорт оборудует места для стоянки шаттлов для болельщиков, а также туристических автобусов, которые будут забирать гостей чемпионата. Также аэропорт разделит поток фанатов и обычных пассажиров. Для этого в основном терминале и Пулково-2, который будет принимать чартеры, создадут буферные зоны — специальные шатры перед входом в аэропорт, где болельщики смогут дождаться регистрации. Обслуживать фанатов смогут такси, которые получат специальную аккредитацию от комитета по транспорту. Ранее комитет по транспорту сообщал, что обсуждает возможность предоставить аккредитованным такси доступ к «первой линии» аэропорта Пулково и вокзалов Петербурга.