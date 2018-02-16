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16.02.2018 11:15

В Северо-Западный ЦБ перевели начальницу с Урала

Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина своим приказом назначила руководителем Северо-Западного управления ЦБ Ирину Петрову, которая ранее занимала должность начальника Уральского главного управления банка. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. 

До того как в 2014-м возглавила уральское управление ЦБ в Екатеринбурге, Ирина Петрова руководила Отделением Северо-Западного ГУ ЦБ РФ по Калининградской области, а еще раньше – возглавляла ГУ ЦБ по Ленинградской области.  

В должности главы Северо-Западного управления ЦБ Ирина Петрова сменила Надежду Савинскую, которая 4 февраля покинула свой пост в связи с выходом на пенсию. Напомним, Савинская работала в Банке России с 1990 года (до этого — в Госбанке СССР), с 2014-го она возглавляла Северо-Западное управление ЦБ. В том же году она была признана самой влиятельной женщиной Петербурга по версии издания «Деловой Петербург».


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14.02.2018 14:55
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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.02.2018 16:27
Банк “Санкт-Петербург» признан региональным лидером по ипотеке
На прошедшем 6-7 февраля 4-м Российском ипотечном конгрессе были подведены итоги Высшей ипотечной лиги 2017. В номинации «Региональный лидер» победил Банк «Санкт-Петербург» как сильнейший из участников рынка, чей бизнес сконцентрирован в одном регионе. В 2017 году банк выдал 11326 ипотечных кредитов на сумму почти 25 млрд рублей. Основной объем пришелся на Санкт-Петербург и Ленинградскую область - 92%.
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