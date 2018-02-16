В Северо-Западный ЦБ перевели начальницу с Урала

Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина своим приказом назначила руководителем Северо-Западного управления ЦБ Ирину Петрову, которая ранее занимала должность начальника Уральского главного управления банка. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

До того как в 2014-м возглавила уральское управление ЦБ в Екатеринбурге, Ирина Петрова руководила Отделением Северо-Западного ГУ ЦБ РФ по Калининградской области, а еще раньше – возглавляла ГУ ЦБ по Ленинградской области.

В должности главы Северо-Западного управления ЦБ Ирина Петрова сменила Надежду Савинскую, которая 4 февраля покинула свой пост в связи с выходом на пенсию. Напомним, Савинская работала в Банке России с 1990 года (до этого — в Госбанке СССР), с 2014-го она возглавляла Северо-Западное управление ЦБ. В том же году она была признана самой влиятельной женщиной Петербурга по версии издания «Деловой Петербург».