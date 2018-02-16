Юные акробатки и их родители заступились за нетрадиционные методы тренировок

Спортсмены выступили в защиту тренеров отделения акробатики школы олимпийского резерва в Выборгском районе Петербурга, обвиненных в нетрадиционных методах воспитания и денежных поборах. Защитники назвали выдвинутые претензии необоснованными и подчеркнули, что дети жалобщиков уже давно не занимаются в секции.

Детскому омбудсмену Северной столицы Светлане Агапитовой поступил десяток заявлений в пользу наставников отделения спортивной акробатики СДЮШОР. Родители согласились с мнением, которое ранее представили чиновники администрации Выборгского района, о том, что раскрашивание мандал — это необходимая часть психологической подготовки. Этот процесс успокаивает и уравновешивает, а написание сочинений способствует становлению критического мышления и развитию речи.

По словам авторов послания, часть снаряжения действительно приходится покупать за свои деньги, но все взносы собираются на добровольных началах через родительский комитет. Это же относится и к якобы навязанным услугам психолога. Защитники не отрицают и строгости тренеров, однако, по их словам, ни о какой жестокости речи не идёт.

«Эти родители выставили наших тренеров просто какими-то монстрами! Детей никто не унижает, и уж тем более не бьет. Если и есть какое-то повышение голоса, так это чисто воспитательный процесс. Наша дочь с очень мягким характером, и она ни разу не жаловалась. Напротив, всегда с удовольствием бежит на тренировку!» — пишет мама одной из спортсменок.

Сами девочки заявляют, что сверстники, чьи родители начали жаловаться, уже не посещают школу.

Информация о неоказании помощи при травмах родителями отрицается. Однако к уполномоченной по правам ребёнка поступила ещё одна жалоба, в которой мама бывшей воспитанницы рассказала, что осенью 2015 года её дочь повредила локоть, медики диагностировали перелом. Позже выяснилось, что дети тренировались без матов.

Сегодня, 16 февраля, в администрации Выборгского района состоится очередная встреча конфликтующих сторон. На этот раз — с участием тренеров.

Напомним, скандал начался с жалобы на руководителей отделения спортивной акробатики СДЮШОР, поступившей от родителей спортсменок. По словам взрослых, тренеры якобы поднимают командный дух с помощью молитвы и медитации и не гнушаются денежными поборами.