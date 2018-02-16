Павла Дурова признали долларовым миллиардером

Еще
14:51 16.02.2018
Пришлите свою новость!
14:47
Петербургу обещают снежные и скользкие выходные
14:43
В Омске ищут автомобили для участия в филармоническом концерте
14:35
Банк России решил ударить по валютным табло
14:31
СМИ: Сын генпрокурора России займется переработкой грибов
14:20
Самые далекие от метро новостройки Петербурга стоят от 2,1 млн рублей
14:14
В ДТП под Гатчиной один человек погиб, один тяжело ранен
14:10
Комментатор из Австралии назвала всех китайских спортсменов на Олимпиаде одинаковыми
14:04
Мужчина умер за рулем на Дальневосточном
13:57
КИО прикрылся Минкультом от претензий по Сампсониевскому собору
13:54
Комстрой в 2017-м освоил лишь половину Адресной инвестиционной программы
13:48
Верховный суд не дал Собчак снять Путина с выборов
13:24
Акции «Магнита» подешевели на 5% после объявления о продаже трети компании ВТБ
13:13
Cоздатели «Довлатова» объяснили, почему фильм будет в прокате только четыре дня
13:09
У Кремля не появилось новой информации о погибших в Сирии россиянах
12:58
Российские хоккеисты разгромили Словению на Олимпиаде
12:51
На коротком Красносельском шоссе – 5 ДТП, службы «мечутся от одного к другому»
12:48
Петербургские депутаты хотят ужесточить миграционное законодательство
12:46
Книга Рыбки выходит в бестселлеры после расследования Навального
12:40
ВОЗ выступила против лишнего вмешательства врачей при проведении родов
12:35
Минэнерго отправляет майнеров на Кольский полуостров
12:33
Кубанский судья-матерщинник, который решил «командовать парадом», уволен
12:29
Лесной отшельник получил 16 лет за расстрел петербургских милиционеров
12:19
В Купчино установщик окон украл у хозяев деньги и спрятал в носок
12:09
В Турции упал военный самолет, погибли два человека
12:07
Особые дети встретили весну верхом в «Солнечном Острове»
11:51
Главком ВМФ: Российский флот получил неоценимый опыт в Сирии
11:44
Крымский суд приговорил «украинского диверсанта» к 6,5 годам колонии
11:34
Увидеть Крым за 200 рублей
11:29
Пострадавшая от ножа на «Восстания» до сих пор в коме. Следствие ищет нападавшего
11:21
Пулково собирается принять 50 чартеров из Египта во время ЧМ-2018
11:20
В Гатчине взяли налётчиков с ножами из Средней Азии
11:15
В Северо-Западный ЦБ перевели начальницу с Урала
11:11
Андрей Константинов: Не имею отношения к сериалу «Крепость Бадабер»
11:09
Юные акробатки и их родители заступились за нетрадиционные методы тренировок
11:05
Павла Дурова признали долларовым миллиардером
10:52
В посольства Москвы присылали «неизвестный порошок» от имени депутата-единоросса
10:47
Пулково пока не выбрало оператора для возврата tax free
10:43
Почти половина рациона увеличивает риск развития рака
10:32
Одна маршрутка в Петербурге врезалась в дерево, другая – в трамвай
10:28
За выращивание галлюциногенных кактусов петербургского ботаника отправили в колонию
10:24
Хакеры переключились с банковских карт россиян на криптовалюты
10:20
В Петрикирхе пройдёт благотворительный концерт в пользу онкобольных детей
10:19
Лыжник Спицов выиграл бронзу на 15 км свободным стилем
09:58
Россия резко увеличила вложения в гособлигации США
09:48
На Кузнецова исчезла фура с 2500 буханками хлеба
09:43
В «заколдованном месте» на Славы опять сбили светофор
09:43
В Петербурге одним из бригады «монголов» стало меньше
09:35
Сергей Галицкий продал ВТБ 29 процентов акций «Магнита»
09:20
Австралия посоветовалась с США и обвинила Россию в атаках вируса NotPetya
09:10
Брейвик заявил о раскаянии, но психиатр посоветовал ему не верить
08:58
После снегопада в Петербурге пробки и множество ДТП
08:50
В России запретят торговать подкрашенным спиртом под видом коньяка
08:42
В Петербурге наркоторговцам предъявили отмывание преступных доходов
08:32
Противолодочный корабль «Маршал Шапошников» загорелся во время сварочных работ
08:22
Развратник настиг школьницу в парадной в Дачном
08:16
Биткоин поднялся выше десяти тысяч долларов
08:08
Российский скелетонист Трегубов выиграл серебро на Олимпиаде
08:00
В ночном ДТП на «Скандинавии» погибли двое
02:31
Depeche Mode возвращается
02:11
Классику японского кинематографа покажут бесплатно
01:54
Историк объяснит, чем Святой Петр похож на Василия Чапаева
01:29
«Чувство весны» придёт в Петербург из Лиссабона
01:16
Лурье расскажет о коррупции в Петербурге
00:51
"Зенит" проиграл "Селтику"
00:42
СМИ: Фанаты киевского "Динамо" напали на россиян в Афинах
00:31
Белый дом США обвинил российских хакеров в создании вируса NotPetya
00:25
Хакеры научились взламывать компьютеры файлами Word
00:10
Госдеп ответил на вопрос о санкциях на покупку Турцией российских С-400
00:00
В Петербурге за месяц ДТП унесли больше жизней, чем во всей Финляндии
15/02
Суд оставил стрелка из Флориды под арестом
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
16.02.2018 11:05

Павла Дурова признали долларовым миллиардером

Журнал Forbes подсчитал, что состояние создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова составляет 1,7 млрд долларов.

Как пишет издание 16 февраля, оценку решили изменить из-за роста аудитории Telegram и подготовке к выходу мессенджера на ICO. Стоимость Telegram оценили в 1 млрд долларов. Причем, по мнению экспертов, привлеченных Forbes, это — консервативная оценка. Напомним, в 2017-м издание ставило Дурова на 100-е место по богатству в России с 950 млн долларов. 

Если ICO TON (первичное размещение криптовалюты, привязанной к Telegram) пройдет по нижней границе ценового диапазона, то вся криптовалютная сеть Дурова будет стоить минимум 2,7 млрд долларов, пишет Forbes.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
16.02.2018 12:30

«Группа ЛСР» запустила онлайн-продажи строительных материалов

Начал работу интернет-магазин строительных материалов ЛСР, произведенных на предприятиях компании. На сайте представлена продукция «ЛСР. Стеновые», «ЛСР. Базовые», «ЛСР. Бетон» и «ЛСР. Железобетон-СЗ», входящих в «Группу ЛСР»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 18:15

«Победа» открыла продажи билетов в Тбилиси, Калининград и Жирону

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 15 февраля, в четверг, открыла продажу билетов на рейсы 5 новых направлений. В марте-июне лоукостер начнет летать из Пулково в Калининград, Набережные Челны, Гюмри, Жирону и Тбилиси
pixabay.com
14.02.2018 14:55

Юридическая фирма «Клифф» расскажет об амнистии капитала

27 февраля Юридическая фирма «Клифф» организует специальный бизнес-завтрак, посвященный вопросам принятия закона об амнистии капитала 2018 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Сын генпрокурора России займется переработкой грибов
Акции «Магнита» подешевели на 5% после объявления о продаже трети компании ВТБ
Павла Дурова признали долларовым миллиардером
Пулково пока не выбрало оператора для возврата tax free
Сергей Галицкий продал ВТБ 29 процентов акций «Магнита»
ЛСР достроит "Охта-Модерн"
Троицкий мост в 2018 году отремонтирует "Стройинвест"
«Победа» начнет летать из Петербурга в Тбилиси, Гюмри и Жирону
Долги по налогам обошлись главе “Аэропортстроя” в два года условно
СМИ: Четверть «Калашникова» продали Криворучко, чтобы уйти из-под санкций
В Китай со своим дошираком - Россия ответила Alibaba
К Водопьянову подплыли по молочной реке
Финны сдают французам петербургскую стройку
Кому достанутся миллиарды «Открытия»
Вместо рюмочных ударят по алкомаркетам
ФСБ сбила с «крыши» полицейскую шпану
Евгений Рыжов: «Власти символично отработали «список Титова»
Ищите еду в Интернете
FIFA послала болельщиков не по адресу
Основатель «Додо Пицца»: Отобрать наш бизнес – это странный план
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как организовать свадьбу и все успеть? Часть I

Сергей Куликов/Интерпресс

Увидеть Крым за 200 рублей

В соцсетях заметили сходство солдата будущего от Рогозина с героем компьютерной игры

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
16.02.2018 12:30
«Группа ЛСР» запустила онлайн-продажи строительных материалов
Начал работу интернет-магазин строительных материалов ЛСР, произведенных на предприятиях компании. На сайте представлена продукция «ЛСР. Стеновые», «ЛСР. Базовые», «ЛСР. Бетон» и «ЛСР. Железобетон-СЗ», входящих в «Группу ЛСР»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 18:15
«Победа» открыла продажи билетов в Тбилиси, Калининград и Жирону
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 15 февраля, в четверг, открыла продажу билетов на рейсы 5 новых направлений. В марте-июне лоукостер начнет летать из Пулково в Калининград, Набережные Челны, Гюмри, Жирону и Тбилиси
pixabay.com
14.02.2018 14:55
Юридическая фирма «Клифф» расскажет об амнистии капитала
27 февраля Юридическая фирма «Клифф» организует специальный бизнес-завтрак, посвященный вопросам принятия закона об амнистии капитала 2018 года
Фото предоставлено компанией RBI
13.02.2018 17:30
В 2017 году RBI и «Северный город» зафиксировали рост продаж
Группа RBI (входят компании RBI и «Северный город») в 2017 году увеличила объем проданного жилья на 16% по сравнению с предыдущим годом
Компания «Л1»
13.02.2018 16:50
ЖК «Граф Орлов» аккредитован еще одним банком
Компания Л1 Строительная компания №1 получила аккредитацию в АО «Россельхозбанк» по жилому комплексу «Граф Орлов» на корпуса 4, 7, 8
Setl City
09.02.2018 15:30
Setl City возглавила рейтинг застройщиков по выводу на рынок новостроек
Setl City опередила застройщиков Петербурга и Ленобласти по выводу на рынок жилья в 2017 году. Компания заняла первую строчку рейтинга, подготовленного экспертами Центра оценки и аналитики БН, с показателем 886 тыс. кв. м.
ПАО «Группа ЛСР»
07.02.2018 15:10
В элитном доме VERONA началась продажа мест в паркинге
«Группа ЛСР» начала продажу мест в подземном паркинге элитного жилого дома VERONA, который компания построила в центре Крестовского острова
Группа компаний «ЦДС»
06.02.2018 17:20
Группа ЦДС вошла в десятку крупнейших застройщиков России
Группа ЦДС вошла в десятку крупнейших застройщиков России по объемам ввода жилья в 2017 году в рейтинге Единого реестра застройщиков
ЖК Дипломат/Холдинг «ПСК»
02.02.2018 13:10
Фасад ЖК «Дипломат» в неоклассическом стиле почти готов
Смотрите свежие фотографии со строительной площадки жилого комплекса бизнес-класса «Дипломат». На объекте завершена установка лифтов, в настоящее время производится устройство фасадной системы здания и входных групп
ГК «Эталон»
02.02.2018 12:50
Два банка аккредитовали жилые комплексы от «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «Россельхозбанк» аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.