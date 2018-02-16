Павла Дурова признали долларовым миллиардером

Журнал Forbes подсчитал, что состояние создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова составляет 1,7 млрд долларов.

Как пишет издание 16 февраля, оценку решили изменить из-за роста аудитории Telegram и подготовке к выходу мессенджера на ICO. Стоимость Telegram оценили в 1 млрд долларов. Причем, по мнению экспертов, привлеченных Forbes, это — консервативная оценка. Напомним, в 2017-м издание ставило Дурова на 100-е место по богатству в России с 950 млн долларов.

Если ICO TON (первичное размещение криптовалюты, привязанной к Telegram) пройдет по нижней границе ценового диапазона, то вся криптовалютная сеть Дурова будет стоить минимум 2,7 млрд долларов, пишет Forbes.