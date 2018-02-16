В посольства Москвы присылали «неизвестный порошок» от имени депутата-единоросса

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк сообщил полиции, что конверты с белым порошком рассылали в посольства столицы от его имени.

Как пишет 16 февраля «Коммерсантъ», Железняк уточнил, что в конвертах с порошком также были «подписанные его именем листы бумаги с напечатанным текстом». При этом депутат подчеркнул, что к отправке писем отношения не имеет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве посольства Чехии, Болгарии, Саудовской Аравии и нескольких других стран получили по почте конверты с белым порошком неизвестного состава. В полиции установили, что опасности он не представляет. Однако из-за этого каждый раз проводили эвакуацию сотрудников. Сейчас полицейские ищут отправителя писем.