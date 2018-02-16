Пулково пока не выбрало оператора для возврата tax free. Об этом 16 февраля заявил в ходе пресс-конференции коммерческий директор управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы» Евгений Ильин. «Мы готовы выбрать оператора и предоставить ему место в аэропорту. Но на сегодняшний день нет четких указаний от регулирующих органов, и, соответственно, нет понимания по срокам», – сказал он.

Ранее сообщалось, что система возврата НДС иностранцам (tax free) может заработать в Петербурге в марте. 12 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым запустил в Петербурге и еще трех регионах пилотный проект по возврату иностранцам НДС. Из магазинов Северной столицы в опубликованных документах значится только ДЛТ на Большой Конюшенной. В универмаге ДЛТ сообщили, что договорились о сотрудничестве с международной системой Global blue и готовы запустить услугу в течение месяца.