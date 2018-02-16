За выращивание галлюциногенных кактусов петербургского ботаника отправили в колонию

Петербуржец пошёл по стопам Кастанеды и для получения экзистенциального озарения вырастил у себя дома четыре кактуса. Затея обернулась новым опытом, правда, в сфере уголовного права.

Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 16 февраля, Иван Сибирцев с ноября 2011 года по июнь 2016-го, «получив необходимые познания в области ботаники, создав необходимые условия для культивирования наркотикосодержащих растений», купил семена запрещённого для выращивания в России кактуса. Ботаник вырастил у себя дома четыре экзотических растения.

Петербуржец любил эксперименты и с синтетическими наркотиками, – 0,07 грамма психотропа он выписал из Польши через Интернет. Посылку оформил на подругу. На пункте выдачи товара девушку задержали оперативники. Кроме того, у Сибирцева нашли 1,6 кг различных наркотиков, которые он готовил на продажу.

Московский районный суд Петербурга назначил наказание любителю кактусов в виде 11 лет исправительной колонии строгого режима, его подруга получила 8,5 лет колонии общего режима.