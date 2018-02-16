Хакеры переключились с банковских карт россиян на криптовалюты

Банк России зафиксировал снижение объемов хищений с банковских карт россиян на 10 процентов в 2017 году, до 961 млн рублей. Регулятор связывает это с переключением интереса хакеров на криптовалюты.

Как 16 февраля сообщает RNS со ссылкой на материалы Центробанка, против злоумышленников работают системы антифрод. Качественная верификация лица, совершающего перевод, снижает активность хакеров. Так, средняя сумма одной несанкционированной операции в 2017 году снизилась на 17 процентов и составила 3 тысячи рублей. О 97 процентах таких транзакций информация не направлялась в правоохранительные органы. 44 процента операций совершены злоумышленниками, находящимися вне российской юрисдикции. Москва и Московская область оказались лидерами по объему хищений с банковских карт в 2017 году.

В ЦБ добавили, что законодательное регулирование рынка криптовалют может снизить его привлекательность для злоумышленников.