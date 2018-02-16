Лыжник Спицов выиграл бронзу на 15 км свободным стилем

Сборная России завоевала седьмую медаль зимней Олимпиады в Пхенчхане 16 февраля. Бронзу на дистанции 15 км свободным стилем выиграл лыжник Денис Спицов.

Отставание от победителя – швейцарца Дарио Колоньи – составило 23 секунды. Серебро досталось норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру (+18,3).

Напомним, ранее Россия выиграла серебро в фигурном катании (командные соревнования) и скелетоне (мужчины), а также бронзовые медали в керлинге (дабл-микст), шорт-треке (мужчины, 1500 метров), лыжных гонках (мужчины и женщины, спринт).

Олимпиада проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн.