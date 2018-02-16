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Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
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16.02.2018 10:19

Лыжник Спицов выиграл бронзу на 15 км свободным стилем

Сборная России завоевала седьмую медаль зимней Олимпиады в Пхенчхане 16 февраля. Бронзу на дистанции 15 км свободным стилем выиграл лыжник Денис Спицов.

Отставание от победителя – швейцарца  Дарио Колоньи – составило 23 секунды. Серебро досталось норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру (+18,3).

Напомним, ранее Россия выиграла серебро в фигурном катании (командные соревнования) и скелетоне (мужчины), а также бронзовые медали в керлинге (дабл-микст), шорт-треке (мужчины, 1500 метров), лыжных гонках (мужчины и женщины, спринт).

Олимпиада проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн.


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17 февраля авиакомпания «Победа» начинает летать по своему первому международному направлению из аэропорта «Пулково» - в Кельн. 18 февраля начнутся полеты по еще одному международному маршруту – в Пизу
ПАО «Группа ЛСР»
16.02.2018 12:30
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Начал работу интернет-магазин строительных материалов ЛСР, произведенных на предприятиях компании. На сайте представлена продукция «ЛСР. Стеновые», «ЛСР. Базовые», «ЛСР. Бетон» и «ЛСР. Железобетон-СЗ», входящих в «Группу ЛСР»
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16.02.2018 12:00
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Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
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