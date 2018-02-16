Россия резко увеличила вложения в гособлигации США

Российские инвестиции в казначейские ценные бумаги США увеличились до 102,2 миллиарда долларов в 2017 году. Рост составил 19 процентов, сообщил 16 февраля американский Минфин.

В конце прошлого года Россия занимала 15-ю строчку в рейтинге крупнейших держателей гособлигаций США, пишет Lenta.ru.

Первое место по инвестициям в гособлигации США занимает Китай, который вложил в эти активы 1,185 триллиона долларов. За год китайские инвестиции в американские ценные бумаги выросли на 11 процентов или на 126,5 миллиардов долларов.

Второе место занимает Япония с 1,061 триллиона долларов. На третьем — Ирландия с 326,5 миллиарда долларов.

Иностранные государства владели в декабре 2017 года ценными бумагами США на 6,31 триллиона долларов. Годом ранее эта сумма составляла 6 триллионов долларов.