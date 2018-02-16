В Петрикирхе пройдёт благотворительный концерт в пользу онкобольных детей

В Лютеранской церкви Святых Петра и Павла (Петрикирхе) в восьмой раз фонд AdVita («Ради жизни») и SYNERGY ORCHESTRA проведут благотворительный концерт, посвященный Международному дню детей, больных раком, который отмечается 15 февраля.

Названием для концерта стала строка Иосифа Бродского: «В каждой музыке Бах». В исполнении SYNERGY ORCHESTRA и солистов прозвучит музыка Иоганна Себастиана Баха и его сыновей Иоганна Кристиана, Карла Филиппа Эммануила и Иоганна Готфрида Бахов, а также музыка композиторов XX-XXI веков, связанная с музыкальными идеями Баха: Бенджамена Бриттена, Филиппа Гласса. Кроме того, в программу концерта включены композиции Joe Hisaishi и Linkin Park.

Также в концерте примет участие актриса БДТ им. Г.А. Товстоногова Александра Куликова.

Особый подарок слушателям – финальная часть баховских «Страстей по Матфею» на большом органе Петрикирхе. В 2014 году инструмент был подарен кафедральному собору Петрикирхе лютеранской общиной церкви Святой Гертруды Стокгольма. Среди церковных органов Петербурга этот самый внушительный: орган Willi Peter состоит из двух с лишним тысяч труб, и его звучание неповторимо.

Концерт пройдёт 19 февраля по адресу: Невский пр., 22-24. Начало в 20:00. Вход за за благотворительное пожертвование.

Все собранные средства будут направлены на лечение онкобольных детей – подопечных фонда AdVita.