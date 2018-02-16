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16.02.2018 09:48

На Кузнецова исчезла фура с 2500 буханками хлеба

Большегруз с изделиями из теста заинтересовал угонщика в Красносельском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», 14 февраля от 34-го дома по проспекту Кузнецова неизвестный угнал фуру Volvo FН. Вместе с дорогостоящей машиной ему достался и её груз —  не такой ценный, зато питательный  — 2500 буханок хлеба.

Большегруз работал на ООО «Сорож-Логистик», компания специализируется в том числе и на доставке хлебобулочных изделий в сетевые магазины.

На следующий день 42-летний работник предприятия обратился с заявлением в полицию.

 


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