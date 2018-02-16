В Петербурге одним из бригады «монголов» стало меньше

Как только туристы из Китая лишились мобильников возле станции метро «Василеостровская», то в руках оперативников уголовного розыска оказались двое карманников. Один из них тоже турист, но уже из Монголии. «Фонтанка» узнала, что к весне таких ребят в Северной столице станет побольше. У них же даже татуировки напоминают Якудзу.

По данным «Фонтанки», к вечеру Дня всех влюблённых на Среднем проспекте, у входа в метро «Василеостровская», оперативники «карманного» отдела Управления уголовного розыска взяли с поличным двух молодых людей. Они вытащили у двух молодых китайцев по мобильному телефону. Один из задержанных – петербуржец, а у второго имя посложнее - Эрдэнэбаатар. Он приехал из Монгольской народной республики на китайский Новый год, который, как известно, отмечался в Петербурге даже пламенем на Ростральных колоннах.

Понятно, что в отношении карманников возбудили уголовное дело, а «Фонтанка» узнала – приезжие из Монголии для полицейских, которые работают на улице, – лица привычные.

Оказывается, гости из этой страны приезжают на туристический сезон целыми бригадами, совершая чёс от городов Сибири и до Петербурга. Так, например, летом в Гостином дворе к карманам покупателей примеряются 3-4 вора из Монголии. Кстати, многие неплохо говорят по-русски, а некоторые уже отсидели сроки на родине или в Китае. Нам рассказали в ГУ МВД, что даже их тело покрыто татуировками в смешанном стиле советской уголовной субкультуры с Якудзой: фразы из тюремного сленга перемешаны с буддистскими символами.

В этом ремесле встречаются и девушки. Так, три года назад за карманную кражу задержали гражданку Монголии, которая имела при этом вполне официальную работу в Петербурге – гида-переводчика.